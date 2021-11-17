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Киноафиша Сериалы Молодые ножи

Молодые ножи (2021 - …)

Молодые ножи 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 28 часов 45 минут
О чем телешоу

"Молодые ножи" с Константином Ивлеевым - это захватывающее кулинарное шоу, которое объединяет талантливых и молодых поваров со всей страны в одном месте.

В шоу участвуют молодые повара, которые сражаются друг с другом в творческих битвах, где каждое блюдо становится настоящим шедевром. Участники должны доказать свое профессиональное мастерство и изобретательность в создании легких и уникальных блюд, которые затем будут оценивать жесткое и требовательное жюри.

Особенностью этого шоу является то, что оно показывает не только техническое мастерство повара, но и его индивидуальный подход и творческое начало.

"Молодые ножи" с Константином Ивлеевым - это шоу, где кулинарное искусство и креативность совмещаются в одном месте. Этот формат очень интересно смотреть, заставляя зрителей захотеть попробовать новые экспериментаторские блюда, приготовленные каждым молодым поваром.

В ролях
В ролях
Константин Ивлев
Константин Ивлев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Молодые ножи - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
Молодые ножи - Сезон 2 Сезон 2
2023, 11 эпизодов
Кадры из телешоу
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