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Киноафиша Сериалы Большие гонки

Большие гонки (2005 - 2016)

Большие гонки
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 141 час 0 минут
О чем телешоу

"Большие гонки" - популярное телевизионное шоу, родившееся в 1960-х годах во Франции и затем распространившееся на 30 разных стран, в том числе и в России. Шоу сразу же стало популярным в России после премьеры на телеканале "Первый". Однако "Большие гонки" это не "Веселые старты" или другие похожие шоу – это настоящий экстрим, порой включающий в себя бои с быками и другие опасные испытания.

В шоу участвуют знаменитости из мира шоу-бизнеса, на специально созданных трассах проходят различные испытания, требующие от участников самых разных навыков и качеств. В шоу также принято участвовать в нелепых костюмах, что делает "Большие гонки" настоящим зрелищем для зрителей. Дмитрий Нагиев вел шоу до 2014 года, а затем его заменил Кирилл Набутов.

В 2014 году Россия выступила против четырех континентов, сборных Европы, Америки, Африки и Азии.

В ролях
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Кирилл Набутов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большие гонки - Сезон 1 Сезон 1
2005, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 2 Сезон 2
2006, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 3 Сезон 3
2006, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 4 Сезон 4
2007, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 5 Сезон 5
2008, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 6 Сезон 6
2009, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 7 Сезон 7
2010, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 8 Сезон 8
2011, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 9 Сезон 9
2012, 13 эпизодов
Большие гонки - Сезон 10 Сезон 10
2014, 12 эпизодов
Большие гонки - Сезон 11 Сезон 11
2015, 6 эпизодов
Большие гонки - Сезон 12 Сезон 12
2016, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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