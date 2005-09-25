Большие гонки (2005 - 2016)

"Большие гонки" - популярное телевизионное шоу, родившееся в 1960-х годах во Франции и затем распространившееся на 30 разных стран, в том числе и в России. Шоу сразу же стало популярным в России после премьеры на телеканале "Первый". Однако "Большие гонки" это не "Веселые старты" или другие похожие шоу – это настоящий экстрим, порой включающий в себя бои с быками и другие опасные испытания.

В шоу участвуют знаменитости из мира шоу-бизнеса, на специально созданных трассах проходят различные испытания, требующие от участников самых разных навыков и качеств. В шоу также принято участвовать в нелепых костюмах, что делает "Большие гонки" настоящим зрелищем для зрителей. Дмитрий Нагиев вел шоу до 2014 года, а затем его заменил Кирилл Набутов.

В 2014 году Россия выступила против четырех континентов, сборных Европы, Америки, Африки и Азии.