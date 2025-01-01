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Большие гонки
Год выпуска
2005
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Первый канал
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Список сезонов телешоу «Большие гонки»
Сезон 1
13 эпизодов
25 сентября 2005 - 18 декабря 2005
Сезон 2
13 эпизодов
18 марта 2006 - 9 июня 2006
Сезон 3
13 эпизодов
9 сентября 2006 - 2 декабря 2006
Сезон 4
13 эпизодов
30 сентября 2007 - 23 декабря 2007
Сезон 5
13 эпизодов
7 сентября 2008 - 23 ноября 2008
Сезон 6
13 эпизодов
6 сентября 2009 - 29 ноября 2009
Сезон 7
13 эпизодов
4 сентября 2010 - 27 ноября 2010
Сезон 8
13 эпизодов
3 сентября 2011 - 26 ноября 2011
Сезон 9
13 эпизодов
23 сентября 2012 - 16 декабря 2012
Сезон 10
12 эпизодов
6 сентября 2014 - 22 ноября 2014
Сезон 11
6 эпизодов
16 октября 2015 - 20 ноября 2015
Сезон 12
6 эпизодов
5 февраля 2016 - 11 марта 2016
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