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Ледниковый период
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Ледниковый период, список сезонов
Lednikovyj period
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 10 минут
Телеканал
Первый канал
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Список сезонов телешоу «Ледниковый период»
Сезон 1
18 эпизодов
1 сентября 2007 - 31 декабря 2007
Сезон 2
19 эпизодов
6 сентября 2008 - 10 января 2009
Сезон 3
16 эпизодов
12 сентября 2009 - 26 декабря 2009
Сезон 4
16 эпизодов
19 сентября 2010 - 2 января 2011
Сезон 5
17 эпизодов
8 сентября 2013 - 29 декабря 2013
Сезон 6
17 эпизодов
6 сентября 2014 - 28 декабря 2014
Сезон 7
13 эпизодов
1 октября 2016 - 24 декабря 2016
Сезон 8
13 эпизодов
3 октября 2020 - 26 декабря 2020
Сезон 9
13 эпизодов
2 октября 2021 - 8 января 2022
Сезон 10
12 эпизодов
15 октября 2022 - 14 января 2023
Сезон 11
12 эпизодов
14 декабря 2024 - 1 марта 2025
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