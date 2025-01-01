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Ледниковый период, список сезонов

Lednikovyj period
Год выпуска 2007
Страна Россия
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Первый канал

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Список сезонов телешоу «Ледниковый период»
Ледниковый период - Сезон 1 Сезон 1
18 эпизодов 1 сентября 2007 - 31 декабря 2007
Ледниковый период - Сезон 2 Сезон 2
19 эпизодов 6 сентября 2008 - 10 января 2009
Ледниковый период - Сезон 3 Сезон 3
16 эпизодов 12 сентября 2009 - 26 декабря 2009
Ледниковый период - Сезон 4 Сезон 4
16 эпизодов 19 сентября 2010 - 2 января 2011
Ледниковый период - Сезон 5 Сезон 5
17 эпизодов 8 сентября 2013 - 29 декабря 2013
Ледниковый период - Сезон 6 Сезон 6
17 эпизодов 6 сентября 2014 - 28 декабря 2014
Ледниковый период - Сезон 7 Сезон 7
13 эпизодов 1 октября 2016 - 24 декабря 2016
Ледниковый период - Сезон 8 Сезон 8
13 эпизодов 3 октября 2020 - 26 декабря 2020
Ледниковый период - Сезон 9 Сезон 9
13 эпизодов 2 октября 2021 - 8 января 2022
Ледниковый период - Сезон 10 Сезон 10
12 эпизодов 15 октября 2022 - 14 января 2023
Ледниковый период - Сезон 11 Сезон 11
12 эпизодов 14 декабря 2024 - 1 марта 2025
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