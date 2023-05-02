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Всем по 50 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всем по 50
Киноафиша Сериалы Всем по 50 Сезоны Сезон 1

Всем по 50 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всем по 50»

В 1 сезоне сериала «Всем по 50» спустя 25 лет семейной жизни Юлия узнает, что у ее супруга есть молодая любовница. Более того, он принял решение, что уйдет к этой девушке из семьи. Главная героиня уверена, что теперь встретит старость в одиночестве. Она погружается в домашние хлопоты и рабочие дела, старается уделять много времени детям и внукам. Однако в один прекрасный день Юля сталкивается с мужчиной по имени Роман, который когда-то был летчиком. Он, как и Юля, испытал глубочайшее разочарование в любовных делах. Общение между ними сначала выходит весьма напряженным, но судьба словно специально сталкивает героев вновь.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Всем по 50» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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