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Миссия Беара Гриллса (2017), 2019 сезон

Постер к 2019-му сезону телешоу Миссия Беара Гриллса
Киноафиша Сериалы Миссия Беара Гриллса Сезоны Сезон 2019

Bear's Mission with... 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 2019-й сезон телешоу «Миссия Беара Гриллса»

В 3 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» всемирно известный авантюрист Беар Гриллс не может жить без острых ощущений. Он приглашает знаменитостей принять участие в миссии, чтобы испытать своих гостей на прочность. В проекте приняли участие Энтони Джошуа, Дэвид Уоллиамс, Роб Брайдон, Уорвик Дэвис и Гарет Саутгейт. Героям вместе с Гриллсом предстоит жарить ужин в вересковой пустоши на костре, спускаться по опасным скалам, преодолевать стремительные реки и рисковать собой. Вместе с тем они делятся с Беаром историями из своей жизни и последними достижениями. Саутгейт в Дартмуре, например, рассказал, как готовил свою команду к чемпионату мира.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 2019-го сезона телешоу «Миссия Беара Гриллса» График выхода всех сериалов
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2021
Дэвид Уоллиамс David Walliams
Сезон 2019 Серия 1
14 мая 2019
График выхода всех сериалов
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