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Миссия Беара Гриллса (2017), 2021 сезон

Постер к 2021-му сезону телешоу Миссия Беара Гриллса
Киноафиша Сериалы Миссия Беара Гриллса Сезоны Сезон 2021

Bear's Mission with... 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2021-й сезон телешоу «Миссия Беара Гриллса»

В 4 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» актер и комик Роб Брайдон выходит из зоны комфорта и отправляется в самое сердце дикой природы, пытаясь выжить в пустыне Сноудонии с Беаром Гриллсом. Затем гостем отчаянного авантюриста становится Джонни Уилкинсон, который поделился откровенными историями о том, каким целеустремленным он был в десятилетнем возрасте и как пропущенный удар принес ему немало дней мучительных терзаний и поселил в душе страх неудачи. Также Гриллс испытал двукратную олимпийскую чемпионку Николу Адамс, которая столкнулась с изнурительной и суровой местностью Дартмура.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 2021-го сезона телешоу «Миссия Беара Гриллса» График выхода всех сериалов
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2021
Джонни Уилкинсон Jonny Wilkinson
Сезон 2021 Серия 1
16 марта 2021
Nicola Adams
Сезон 2021 Серия 2
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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