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Миссия Беара Гриллса (2017), 2017 сезон

Постер к 2017-му сезону телешоу Миссия Беара Гриллса
Киноафиша Сериалы Миссия Беара Гриллса Сезоны Сезон 2017

Bear's Mission with... 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2017-й сезон телешоу «Миссия Беара Гриллса»

В 1 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» неутомимый авантюрист Беар Гриллс не может прожить ни дня без приключений. Вместе с участниками телепроекта он отправляется в странствие по тропическим лесам Коста-Рики. В пути героям предстоит преодолеть водопады и стремительные реки, справиться с трясиной и даже приготовить себе на ужин крыс и скорпионов. Для Гриллса, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой британец, покоривший Эверест, нет ничего невозможного. Певцы Макс Джордж и Джамелия, актеры Лоуренс Фокс, его двоюродная сестра Эмилия Фокс, а также Том Розенталь готовы испытать себя вместе с ведущим.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 2017-го сезона телешоу «Миссия Беара Гриллса» График выхода всех сериалов
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2021
Энтони Джошуа Anthony Joshua
Сезон 2017 Серия 1
27 октября 2017
Роб Брайдон Rob Brydon
Сезон 2017 Серия 2
3 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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