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Миссия Беара Гриллса (2017), 2018 сезон

Постер к 2018-му сезону телешоу Миссия Беара Гриллса
Киноафиша Сериалы Миссия Беара Гриллса Сезоны Сезон 2018

Bear's Mission with... 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2018-й сезон телешоу «Миссия Беара Гриллса»

Во 2 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» телевизионный гуру выживания Беар Гриллс заставил всех, от Кейт Уинслет до Барака Обамы, испытать свои силы в условиях естественной среды. Известные личности вместе с Беаром Гриллсом продолжают совершать двухдневное путешествие по самым опасным точкам земного шара. В отличие от предыдущего проекта «Курс выживания с Беаром Гриллсом», в этом проекте упор сделан не на само выживание в условиях дикой природы, а на поистине героические поступки и преодоление себя. Звездам предстоит совершить прыжок с парашютом в горах, пройти длительный переход в экстремальных условиях или покорить отвесные скалы.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий 2018-го сезона телешоу «Миссия Беара Гриллса» График выхода всех сериалов
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2021
Уорик Дэвис Warwick Davis
Сезон 2018 Серия 1
26 июня 2018
Гарет Саутгейт Gareth Southgate
Сезон 2018 Серия 2
20 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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