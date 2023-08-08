Меню
Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте
Новости
Поклонники «Короля и Шута» получили два киноподарка ко дню рождения Михаила Горшенева
Российские стриминговые сервисы выпустили спецэпизод одноименного сериала и документалку о жизни музыканта.
Написать
8 августа 2023 16:10
Okko объявил дату выхода документального фильма о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»
До цифровой премьеры картина будет показана на Московском международном кинофестивале.
Написать
21 апреля 2023 11:18
На Okko выйдет документальный фильм о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»
Зрители смогут узнать историю легендарного музыканта из уст его ближайших товарищей, коллег и родных.
Написать
30 марта 2023 11:06
