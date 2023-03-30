На Okko выйдет документальный фильм о Михаиле Горшеневе из группы «Король и Шут»

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал документальный фильм «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте», посвященный судьбе участника легендарной панк-рок группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева.

Для целого поколения россиян Горшенев стал настоящим культовым героем и символом эпохи перемен. Его душевная искренность, сумасбродная артистичность и жгучее свободолюбие вдохновили миллионы слушателей конца 1990-х — начала 2000-х и продолжают будоражить сердца фанатов «Короля и Шута» по сей день. Он сделал неписанный закон рок-н-ролла «Живи быстро, умри молодым» своим собственным жизненным кредо и следовал ему до самого конца. Фильм покажет зрителям историю этого выдающегося музыканта, которая скрывает за собой не только настоящую любовь и веселье, но и множество личных трагедий. Героями картины выступят друзья и близкие Горшенева, в том числе его товарищи по «Королю и Шуту» Александр «Балу» Балунов и Андрей «КняZz» Князев, его родной брат и лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, его мать Татьяна Горшенева и другие.

Постановщицей и сценаристкой проекта является Дарья Иванкова, наиболее известная по документальной ленте «Анатолий Крупнов. Он был». Работа над фильмом длилась четыре года и была поддержана Министерством культуры РФ.

«Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» выйдет на Okko в апреле. Точная дата премьеры пока неизвестна.