Постеры сериала «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте»

Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца

Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

«Невский» – шедевр, но Васильев лучшим в карьере считает вовсе не детектив НТВ: «Очередной сериал про ментов», «Набор штампов»

Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР

Okko снял свой «Текст» с красоткой из «Слова пацана»: триллер год доводили до идеала и теперь покажут людям

«Жду больше мокрухи в 4 сезоне»: после финала «Инспектора Гаврилова» одни требуют продолжения, другие просят вовремя остановиться

5 криминальных боевиков, которые поклонники детективов проглатывают за один вечер: не хуже «Первого отдела» и «Невского»

Хоррор за $1 000 000 оказался круче «Оно 2» и «Изгоняющего дьявола» — новичок с двух ног влетел в топ-5 самых кассовых ужастиков

«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?