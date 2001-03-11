Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Король обезьян 2001, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король обезьян
Киноафиша Сериалы Король обезьян Сезоны Сезон 1

The Lost Empire 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король обезьян»

В 1 сезоне сериала «Король обезьян» Ник Ортон принимает участие в археологической экспедиции в Китай. Там перед ним предстает сама великая богиня Кван Инь, которая объявляет о том, что Ник избран для совершения подвига. Именно в его руках заключена судьба всего человечества. Всего за три дня Нику предстоит отыскать ценнейший манускрипт, который похитили демоны из потустороннего мира. Но перед этим Ник должен выпустить на волю Короля обезьян, который уже много лет томится за решеткой. Только он сможет научить Ника древнему боевому искусству, с помощью которого тот одолеет могущественных демонов.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Король обезьян» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2001
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2001
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше