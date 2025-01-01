Nicholas OrtonТак что, возможно, я никогда не разбогатею, не куплю свой собственный самолёт и даже не смогу поддерживать инвестиционный портфель. Но когда я смотрю ей в глаза, я знаю, что все это на самом деле не имеет значения.
