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Ревизорро (2014), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Ревизорро
Киноафиша Сериалы Ревизорро Сезоны Сезон 3

Ревизорро 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 25
Продолжительность сезона 27 часов 5 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Ревизорро»

В 3 сезоне шоу «Ревизорро» место Елены Летучей заняла украинская исполнительница, телеведущая и модель Ольга Романовская. Съемки по-прежнему проходят не только в Москве, но и по всей России. Например, Романовская отправилась со своей командой в одну из питерских гостиниц Park Inn By Radisson, где ведущая устроила тщательный досмотр в номере. Жесткая и бескомпромиссная Романовская нетерпимо относится к лени и неучтивости персонала в заведениях общественного питания, небрежности в местах общего пользования и остывшему кофе, который ей запоздало подает нерасторопный официант. 

Рейтинг шоу

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6.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Ревизорро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
59 Новороссийск
Сезон 3 Серия 1
5 августа 2015
60 Москва. Завод Coca-Cola. спец. выпуск
Сезон 3 Серия 2
12 августа 2015
61 Сочи (часть 3)
Сезон 3 Серия 3
19 августа 2015
62 Мурманск
Сезон 3 Серия 4
26 августа 2015
63 Архангельск
Сезон 3 Серия 5
2 сентября 2015
64 Воркута
Сезон 3 Серия 6
9 сентября 2015
65 Салехард
Сезон 3 Серия 7
16 сентября 2015
66 Смоленск
Сезон 3 Серия 8
23 сентября 2015
67 Ульяновск
Сезон 3 Серия 9
30 сентября 2015
68 Саранск
Сезон 3 Серия 10
7 октября 2015
69 Чебоксары
Сезон 3 Серия 11
14 октября 2015
70 Йошкар-Ола
Сезон 3 Серия 12
21 октября 2015
71 Владимир (часть 2)
Сезон 3 Серия 13
28 октября 2015
72 Суздаль (часть 2)
Сезон 3 Серия 14
4 ноября 2015
73 Иваново
Сезон 3 Серия 15
11 ноября 2015
74 Киров
Сезон 3 Серия 16
18 ноября 2015
75 Ижевск
Сезон 3 Серия 17
25 ноября 2015
76 Новосибирск (часть 3)
Сезон 3 Серия 18
2 декабря 2015
77 Новосибирск (часть 4)
Сезон 3 Серия 19
9 декабря 2015
78 Томск
Сезон 3 Серия 20
16 декабря 2015
79 Волгоград (часть 2)
Сезон 3 Серия 21
23 декабря 2015
80 Волгоград (часть 3)
Сезон 3 Серия 22
30 декабря 2015
82 Великий Новгород (часть 2)
Сезон 3 Серия 23
13 января 2016
83 Псков
Сезон 3 Серия 24
20 января 2016
84 Санкт-Петербург (часть 4)
Сезон 3 Серия 25
27 января 2016
График выхода всех сериалов
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