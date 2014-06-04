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Ревизорро (2014), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Ревизорро
Киноафиша Сериалы Ревизорро Сезоны Сезон 1

Ревизорро 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 30
Продолжительность сезона 32 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Ревизорро»

В 1 сезоне шоу «Ревизорро» эксперты вместе с ведущей Еленой Летучей отправляются в рестораны, чтобы оценить сервис, качество еды, санитарные условия и принять решение, достойно ли то или иное заведение получить специальную наклейку. Порой Елена посещает отели, фитнес-клубы и другие заведения из сферы обслуживания. Летучая отправляется в такие города, как Астрахань, Волгоград, Хабаровск и другие, инспектирует самые известные городские заведения. Она подсказывает зрителям, где провести время, чтобы бюджету и желудку не было мучительно больно, а в душе не поселилась обида за местное гостеприимство.

Рейтинг шоу

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Ревизорро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
01 Кисловодск
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2014
02 Нижний Новгород (часть 1)
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2014
03 Ставрополь
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2014
04 Суздаль
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2014
05 Абхазия
Сезон 1 Серия 5
2 июля 2014
06 Владимир
Сезон 1 Серия 6
9 июля 2014
07 Казань (часть 1)
Сезон 1 Серия 7
16 июля 2014
08 Краснодар (часть 1)
Сезон 1 Серия 8
23 июля 2014
09 Геленджик
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2014
10 Ростов-на-Дону (часть 1)
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2014
11 Пермь
Сезон 1 Серия 11
13 августа 2014
12 Екатеринбург (часть 1)
Сезон 1 Серия 12
20 августа 2014
13 Стамбул
Сезон 1 Серия 13
27 августа 2014
14 Санкт-Петербург (часть 1)
Сезон 1 Серия 14
3 сентября 2014
15 Красноярск
Сезон 1 Серия 15
10 сентября 2014
16 Санкт-Петербург (часть 2)
Сезон 1 Серия 16
17 сентября 2014
17 Анталья
Сезон 1 Серия 17
24 сентября 2014
18 Новосибирск (часть 1)
Сезон 1 Серия 18
1 октября 2014
19 Ярославль
Сезон 1 Серия 19
8 октября 2014
20 Кострома
Сезон 1 Серия 20
15 октября 2014
21 Новосибирск (часть 2)
Сезон 1 Серия 21
22 октября 2014
22 Хабаровск
Сезон 1 Серия 22
29 октября 2014
23 Сочи (часть 1)
Сезон 1 Серия 23
5 ноября 2014
24 Владивосток
Сезон 1 Серия 24
12 ноября 2014
25 Самара
Сезон 1 Серия 25
19 ноября 2014
26 Уфа
Сезон 1 Серия 26
26 ноября 2014
27 Астрахань
Сезон 1 Серия 27
3 декабря 2014
28 Волгоград
Сезон 1 Серия 28
10 декабря 2014
29 Великий Новгород
Сезон 1 Серия 29
17 декабря 2014
30 Тверь
Сезон 1 Серия 30
24 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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