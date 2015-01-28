Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ревизорро (2014), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Ревизорро
Киноафиша Сериалы Ревизорро Сезоны Сезон 2

Ревизорро 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Ревизорро»

Во 2 сезоне шоу «Ревизорро» ведущая Лена Летучая с ее неизменными пробирками и перчатками выводит на чистую воду любую организацию и демонстрирует зрителям, как эффективно, а главное, полезно и безопасно работает тот или иной ресторан или другое заведение. Благодаря программе зрители узнают, как их могут обмануть представители сферы обслуживания, и учатся отстаивать свои интересы и права потребителя. Летучая отправляется в Тулу, Петрозаводск, Пензу, Калугу и другие города, чтобы выяснить, как действуют управляющие ресторанов, сотрудники отелей и администраторы фитнес-клубов и не боятся ли они открыто показать свою работу.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона телешоу «Ревизорро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
35 Тула
Сезон 2 Серия 1
28 января 2015
36 Петрозаводск
Сезон 2 Серия 2
4 февраля 2015
37 Калуга
Сезон 2 Серия 3
11 февраля 2015
38 Пенза
Сезон 2 Серия 4
18 февраля 2015
39 Саратов
Сезон 2 Серия 5
25 февраля 2015
40 Курск
Сезон 2 Серия 6
4 марта 2015
41 Воронеж
Сезон 2 Серия 7
11 марта 2015
42 Ростов-на-Дону (часть 2)
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2015
43 Краснодар (часть 2)
Сезон 2 Серия 9
25 марта 2015
44 Казань (часть 2)
Сезон 2 Серия 10
1 апреля 2015
45 Екатеринбург (часть 2)
Сезон 2 Серия 11
8 апреля 2015
46 Екатеринбург (часть 3)
Сезон 2 Серия 12
15 апреля 2015
47 Нижний Новгород (часть 2)
Сезон 2 Серия 13
22 апреля 2015
48 Углич
Сезон 2 Серия 14
29 апреля 2015
49 Ростов Великий
Сезон 2 Серия 15
6 мая 2015
50 Санкт-Петербург (часть 3)
Сезон 2 Серия 16
13 мая 2015
51 Челябинск
Сезон 2 Серия 17
20 мая 2015
52 Тюмень
Сезон 2 Серия 18
27 мая 2015
53 Иркутск
Сезон 2 Серия 19
3 июня 2015
54 Брянск
Сезон 2 Серия 20
10 июня 2015
55 Улан-Удэ
Сезон 2 Серия 21
17 июня 2015
56 Барнаул
Сезон 2 Серия 22
24 июня 2015
57 Омск
Сезон 2 Серия 23
1 июля 2015
58 Сочи (часть 2)
Сезон 2 Серия 24
8 июля 2015
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше