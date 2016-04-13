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Ревизорро (2014), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Ревизорро
Киноафиша Сериалы Ревизорро Сезоны Сезон 4

Ревизорро 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Ревизорро»

В 4 сезоне шоу «Ревизорро» Романовская вновь предстает в образе властной и решительной королевы-воительницы. Цели и задачи передачи остались теми же. Ольга оценивает качество обслуживания и предоставляемых услуг в заведениях общественного питания и отелях в различных населенных пунктах России, а также некоторых зарубежных городах. Романовская рассказывает, как сделать так, чтобы романтический ужин не перешел в борьбу с тараканами или желанный сон после утомительной поездки не превратился в ночной кошмар в гостиничном номере, а также в каком отеле самое лучшее обслуживание и привлекательные цены.

Рейтинг шоу

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6.4 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Ревизорро» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ставрополь (часть 2)
Сезон 4 Серия 1
13 апреля 2016
Кисловодск (часть 2)
Сезон 4 Серия 2
20 апреля 2016
Рязань
Сезон 4 Серия 3
27 апреля 2016
Тула (часть 2)
Сезон 4 Серия 4
4 мая 2016
Пермь (часть 2)
Сезон 4 Серия 5
11 мая 2016
Челябинск (часть 2)
Сезон 4 Серия 6
18 мая 2016
Воронеж (часть 2)
Сезон 4 Серия 7
25 мая 2016
Ростов-на-Дону (часть 3)
Сезон 4 Серия 8
1 июня 2016
График выхода всех сериалов
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