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Киноафиша Сериалы Память сердца

Память сердца (2014 - 2014)

Память сердца 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут
О чем сериал

Внезапное горе рушит жизнь 17-летней Саши: в собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что отцу Саши Алексею угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Но неужели из-за бизнеса они пошли на такое зверское преступление и истребили всю семью, случайно оставив отсутствовавшую дома Сашу в живых?

Саша растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.

В ролях
В ролях
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Татьяна Рудина
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Память сердца - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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