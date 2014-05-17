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Память сердца 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Память сердца
Киноафиша Сериалы Память сердца Сезоны Сезон 1

Память сердца 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Память сердца»

Внезапное горе рушит жизнь 17-летней Саши: в собственном доме сгорает вся ее семья – родители и двухлетняя сестренка Даша. Выясняется, что отцу Саши Алексею угрожали бандиты, требовавшие продать за бесценок успешный бизнес главы семьи. Но неужели из-за бизнеса они пошли на такое зверское преступление и истребили всю семью, случайно оставив отсутствовавшую дома Сашу в живых?

Саша растеряна: оставшись без родных, без дома, без средств к существованию, она не может больше жить в родном Нижнедонске и находит единственный смысл в том, чтобы понять, что же произошло с ее семьей и почему не найдены останки ее маленькой сестренки.

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Список серий 1-го сезона сериала «Память сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2014
График выхода всех сериалов
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