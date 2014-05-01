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Врачиха 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Врачиха
Киноафиша Сериалы Врачиха Сезоны Сезон 1

Врачиха 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Врачиха»

В 1-м сезоне сериала «Врачиха» в центре событий оказывается молодая одаренная пианистка Катерина Захарова. У девушки есть все данные, чтобы стать прославленным музыкантом, кроме того, она влюблена в свой инструмент. Однако одному подлому человеку удается одним ударом разрушить всю ее жизнь. Риелтор проворачивает аферу, в результате которой семья Кати остается без денег и квартиры. От стресса ее мать попадает в больницу с инсультом, а самой героине приходится бросить любимое дело и поступить на медицинский. Годы идут, Катя работает провинциальным врачом, но не оставляет надежду разыскать того риелтора и отомстить ему за сломанную судьбу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Врачиха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 мая 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2014
График выхода всех сериалов
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