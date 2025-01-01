Аниматор из Питера пробился на «Оскар» под чужим именем: зачем Константин Бронзит скрывал себя до последнего

Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»

Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Почему в «Убить Билла» зрителю не дают услышать имя Невесты: Тарантино придумал фокус, но он не сработал от слова совсем

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х

«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая