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Неуравновешенный 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неуравновешенный
Киноафиша Сериалы Неуравновешенный Сезоны Сезон 1

Unstable 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неуравновешенный»

В 1 сезоне сериала «Неуравновешенный» в центре событий оказываются двое мужчин из одной необычной семьи. Эллис Драгон – сказочно богатый и уважаемый всеми предприниматель, который занимается развитием биотехнологий. Его исследовательская компания каждый день «делает мир лучше», как гласят все СМИ и рекламные щиты в стране. Однако сам Эллис – самовлюбленный и эксцентричный тип, которого с трудом выносит даже собственная семья. Его сын Джексон Драгон – неуравновешенный подросток, презирающий отца и страдающий в его тени. Тем не менее он идет работать в компанию Эллиса, чтобы заявить миру о себе.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Неуравновешенный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Нестабильность Unstable
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Увлеченный, сосредоточенный и на редкость здоровый Engaged, Focused and Ridiculously Sane
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Волшебник из страны ПсихОз The Wizard of Odd
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Переселенцы и секс-вечеринки Pilgrims and Sex Parties
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
Обалденные именинники Beautiful Birthday Bastards
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2023
Ода для Эдуардо The Ballad of Eduardo
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
Подколы для чайников Roasting For Beginners
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2023
Гнев Дракона A Dragon’s Fire
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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