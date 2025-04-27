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Битва пикников (2022), 6 сезон
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Сезон 6
Битва пикников
16+
Название
Сезон 6
Премьера сезона
27 апреля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
6.6
IMDb
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