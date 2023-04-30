Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Битва пикников (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Битва пикников
Киноафиша Сериалы Битва пикников Сезоны Сезон 2

Битва пикников 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Битва пикников»

Во 2-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается суровая кулинарная битва за звание лучшего мастера по приготовлению барбекю в стране. Новые тематические пикники с самыми креативными поварами, оригинальными рецептами, вечно голодным Романом Юнусовым в качестве ведущего, а также строгим, но справедливым специалистом Алексеем Васильчуком. Участники из разных уголков России продемонстрируют свое умение превратить мясо в настоящий деликатес, который способны оценить только изысканные гурманы. Впрочем, не все будут одинаково блистать мастерством возле мангалов. Досадные промахи и пережаренные шашлыки тоже никто не отменял!

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Битва пикников График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 1
30 апреля 2023
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 2
7 мая 2023
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 3
14 мая 2023
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 4
21 мая 2023
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 5
28 мая 2023
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 6
4 июня 2023
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 7
11 июня 2023
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 8
18 июня 2023
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 9
25 июня 2023
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 10
2 июля 2023
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 11
9 июля 2023
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 12
16 июля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше