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Битва пикников
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Битва пикников, список сезонов
Битва пикников
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
6.6
IMDb
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Список сезонов телешоу «Битва пикников»
Сезон 1
12 эпизодов
24 апреля 2022 - 10 июля 2022
Сезон 2
12 эпизодов
30 апреля 2023 - 16 июля 2023
Сезон 3
10 эпизодов
1 октября 2023 - 3 декабря 2023
Сезон 4
12 эпизодов
18 февраля 2024 - 5 мая 2024
Сезон 5
12 эпизодов
12 мая 2024 - 28 июля 2024
Сезон 6
12 эпизодов
27 апреля 2025 - 13 июля 2025
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