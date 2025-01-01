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Битва пикников, список сезонов

Битва пикников 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
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6.6 IMDb
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Список сезонов телешоу «Битва пикников»
Битва пикников - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 24 апреля 2022 - 10 июля 2022
 
Битва пикников - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 30 апреля 2023 - 16 июля 2023
 
Битва пикников - Сезон 3 Сезон 3
10 эпизодов 1 октября 2023 - 3 декабря 2023
 
Битва пикников - Сезон 4 Сезон 4
12 эпизодов 18 февраля 2024 - 5 мая 2024
 
Битва пикников - Сезон 5 Сезон 5
12 эпизодов 12 мая 2024 - 28 июля 2024
 
Битва пикников - Сезон 6 Сезон 6
12 эпизодов 27 апреля 2025 - 13 июля 2025
 
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