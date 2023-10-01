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Битва пикников (2022), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Битва пикников
Киноафиша Сериалы Битва пикников Сезоны Сезон 3

Битва пикников 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Битва пикников»

В 3-м сезоне шоу «Битва пикников» продолжается кулинарный поединок за право считаться самым виртуозным мастером в вопросах приготовления барбекю. В батлах поваров предусмотрен и материальный приз — каждый выпуск разыгрывается по 50 000 рублей. Но за них героям предстоит изрядно попотеть, например приготовить закуски детям, барбекю-сеты, перекусы для студентов, обеды для военнослужащих и не только. Ведущий телепроекта комик Роман Юнусов подбодрит участников. Кстати, он отличается не только отличным чувством юмора, но и превосходным аппетитом. А поможет ему сделать правильный выбор эксперт Алексей Васильчук.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Битва пикников График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 25
Сезон 3 Серия 1
1 октября 2023
Выпуск 26
Сезон 3 Серия 2
8 октября 2023
Выпуск 27
Сезон 3 Серия 3
15 октября 2023
Выпуск 28
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2023
Выпуск 29
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2023
Выпуск 30
Сезон 3 Серия 6
5 ноября 2023
Выпуск 31
Сезон 3 Серия 7
12 ноября 2023
Выпуск 32
Сезон 3 Серия 8
19 ноября 2023
Выпуск 33
Сезон 3 Серия 9
26 ноября 2023
Выпуск 34
Сезон 3 Серия 10
3 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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