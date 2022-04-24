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Битва пикников (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Битва пикников
Киноафиша Сериалы Битва пикников Сезоны Сезон 1

Битва пикников 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Битва пикников»

В 1-м сезоне шоу «Битва пикников» участниками проекта становятся шеф-повара из разных российских городов, которые вступают в схватку за звание лучшего барбекю-шефа страны. В каждой новой серии два повара проходят по два раунда. Так, они два раза подступаются к лотку с провизией, рабочему столу и мангалу: мастерят закуску и главное блюдо на открытом воздухе. Итог кулинарных изысканий участников необходимо оценить гостям проекта, а также ресторатору Алексею Васильчуку и ведущему проекта Роману Юнусову. Повар, который удостоится победы, получит звание короля мангала и финансовый приз в 50 тысяч рублей.

Рейтинг шоу

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6.6 IMDb
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Список серий телешоу Битва пикников График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
12 июня 2022
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2022
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
26 июня 2022
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 июля 2022
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
10 июля 2022
График выхода всех сериалов
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