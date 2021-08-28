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Новые танцы (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Новые танцы
Киноафиша Сериалы Новые танцы Сезоны Сезон 1

Новые танцы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 23
Продолжительность сезона 34 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Новые танцы»

В 1-м сезоне шоу «Новые танцы» приходит на смену предыдущему проекту. Многие правила изменились, ярких выступлений стало только больше, а сама передача – зрелищнее. Все участники проекта распределены на четыре разные категории: дети, команды, дуэты, соло. На сцене они появляются по очереди, но вместе с ними выходит еще и противник. Одержавшие победу в батле продолжат участие в программе. Общий призовой фонд «Новых танцев» составляет 10 миллионов рублей, 7 из которых заберет самый неординарный танцовщик. Ведет шоу Ляйсан Утяшева, а неизменным судьей является хореограф Мигель.

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Список серий телешоу Новые танцы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2021
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2021
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2021
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2021
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
18 сентября 2021
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2021
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2021
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
2 октября 2021
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
9 октября 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
16 октября 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
23 октября 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
30 октября 2021
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
6 ноября 2021
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
13 ноября 2021
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
20 ноября 2021
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
27 ноября 2021
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
28 ноября 2021
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
4 декабря 2021
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
5 декабря 2021
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
11 декабря 2021
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
12 декабря 2021
Выпуск 22
Сезон 1 Серия 22
18 декабря 2021
Выпуск 23
Сезон 1 Серия 23
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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