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Новые танцы (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Новые танцы
Киноафиша Сериалы Новые танцы Сезоны Сезон 2

Новые танцы 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Новые танцы»

Во 2-м сезоне шоу «Новые танцы» талантливые танцовщики получают шанс заявить о себе на всю страну. Им предстоит череда нелегких испытаний, в которых они выступят против своих конкурентов по сцене. Все конкурсанты разделены на четыре группы, однако только один участник из категории сумеет дойти до финала. Члены жюри, за исключением Мигеля, будут меняться каждый выпуск. Среди них будет комедиант Чебатков Евгений, популярный тиктокер Милохин Даня, режиссер-хореограф Дружинин Егор, фигуристка Медведева Евгения и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Список серий телешоу Новые танцы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 2 Серия 1
27 августа 2022
Выпуск 02
Сезон 2 Серия 2
3 сентября 2022
Выпуск 03
Сезон 2 Серия 3
10 сентября 2022
Выпуск 04
Сезон 2 Серия 4
17 сентября 2022
Выпуск 05
Сезон 2 Серия 5
24 сентября 2022
Выпуск 06
Сезон 2 Серия 6
1 октября 2022
Выпуск 07
Сезон 2 Серия 7
8 октября 2022
Выпуск 08
Сезон 2 Серия 8
15 октября 2022
Выпуск 09
Сезон 2 Серия 9
22 октября 2022
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
29 октября 2022
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
5 ноября 2022
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
12 ноября 2022
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
19 ноября 2022
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
26 ноября 2022
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
3 декабря 2022
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
10 декабря 2022
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
17 декабря 2022
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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