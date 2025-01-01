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Новые танцы, список сезонов

Новые танцы 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ

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Список сезонов телешоу «Новые танцы»
Новые танцы - Сезон 1 Сезон 1
23 эпизода 28 августа 2021 - 25 декабря 2021
 
Новые танцы - Сезон 2 Сезон 2
18 эпизодов 27 августа 2022 - 24 декабря 2022
 
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