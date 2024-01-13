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Конфетка (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Конфетка
Киноафиша Сериалы Конфетка Сезоны Сезон 2

Konfetka 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Конфетка»

Во 2-м сезоне шоу «Конфетка» музыканты-любители активно пишут материал и делятся ими в соцсетях. Они пока не стали успешными и известными, как те состоявшиеся исполнители, которых знают все россияне. В рамках шоу песни из репертуара участников меняются: профессиональные артисты делают новую аранжировку, а после – записывают свою версию исполнения. В каждом эпизоде конкурсанты выходят на сцену со своими версиями песен. Члены жюри и аудитория оценивают их выступления. Победителя каждого выпуска ждет материальный приз. Ведущими проекта являются шоумен Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Конфетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
13 января 2024
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
20 января 2024
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
27 января 2024
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2024
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2024
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2024
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2024
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
2 марта 2024
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
9 марта 2024
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
16 марта 2024
График выхода всех сериалов
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