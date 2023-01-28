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Конфетка (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Конфетка
Киноафиша Сериалы Конфетка Сезоны Сезон 1

Konfetka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Конфетка»

В 1-м сезоне шоу «Конфетка» комик Гарик Мартиросян и его соведущая Марина Кравец помогают музыкантам-любителям пробиться на большую сцену. Участники передачи хотят попасть на сцену, но пока о них знают только в узких кругах. Создатели проекта помогут героям довести до совершенства их творчество. Каждая музыкальная композиция получит новое дыхание благодаря знаменитостям, которые споют их в студии. В каждой серии будут участвовать пять самородков и пять знаменитостей: эксперты внимательно посмотрят их выступления, а аудитория в зале проголосует за победителя, который получит денежный приз.

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Конфетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
28 января 2023
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2023
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
11 февраля 2023
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2023
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2023
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2023
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2023
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2023
График выхода всех сериалов
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