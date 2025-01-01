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Конфетка
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Конфетка, список сезонов
Konfetka
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
6
голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов телешоу «Конфетка»
Сезон 1
8 эпизодов
28 января 2023 - 18 марта 2023
Сезон 2
10 эпизодов
13 января 2024 - 16 марта 2024
Сезон 3
11 эпизодов
11 января 2025 - 15 марта 2025
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