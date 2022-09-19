В 4-м сезоне сериала «Багровые реки» школьный автобус со множеством детей неожиданно попадает под поезд на пересечении с железнодорожными путями. Детектив Ньеман вместе со своей напарницей Камиллой Делоне приступают к расследованию и вскоре понимают, что несчастный случай не был случайностью. Также им предстоит разоблачить серийного убийцу, который старается подать каждое преступление как не связанный с остальными убийствами факт. А в художественной школе находят мертвой одну из учениц… полностью обескровленной, словно на нее напал вампир. Но Ньеман уверен, что люди бывают куда страшнее вымышленных монстров.