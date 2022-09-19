Menu
Les Rivières pourpres 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
В 4-м сезоне сериала «Багровые реки» школьный автобус со множеством детей неожиданно попадает под поезд на пересечении с железнодорожными путями. Детектив Ньеман вместе со своей напарницей Камиллой Делоне приступают к расследованию и вскоре понимают, что несчастный случай не был случайностью. Также им предстоит разоблачить серийного убийцу, который старается подать каждое преступление как не связанный с остальными убийствами факт. А в художественной школе находят мертвой одну из учениц… полностью обескровленной, словно на нее напал вампир. Но Ньеман уверен, что люди бывают куда страшнее вымышленных монстров.

6.6
Rate 13 votes
Kovenkore (1)
Season 4 Episode 1
19 September 2022
Kovenkore (2)
Season 4 Episode 2
19 September 2022
Anima Obscura (1)
Season 4 Episode 3
26 September 2022
Anima Obscura (2)
Season 4 Episode 4
26 September 2022
La dernière vague (1)
Season 4 Episode 5
3 October 2022
La dernière vague (2)
Season 4 Episode 6
3 October 2022
la scène (1)
Season 4 Episode 7
10 October 2022
la scène (2)
Season 4 Episode 8
10 October 2022
