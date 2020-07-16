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Их было десять 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Их было десять
Киноафиша Сериалы Их было десять Сезоны Сезон 1

Ils étaient dix 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Их было десять»

Сюжет сериала, основанного на романе Агаты Кристи, происходит в наши дни. Десять незнакомцев — пятеро мужчин и пять женщин — получают заманчивое предложение отдохнуть на роскошном курорте на тропическом острове. Они никогда раньше не видели друг друга, но всех их объединяют ошибки из прошлого, за которые они когда-то не понесли наказания. Оказавшись в ловушке вдали от цивилизации, они один за одним начинают умирать от руки неизвестного убийцы. Кто же совершает эти преступления и останется ли кто-то в живых после этого отпуска?
 

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Их было десять» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2020
График выхода всех сериалов
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