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Киноафиша Сериалы Отпечаток любви

Отпечаток любви (2013 - 2013)

Отпечаток любви 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Ульяна – простая девушка с сильным характером. Когда по халатности директора на заводе погибает ее мать, она берет в руки ружье, чтобы восстановить справедливость. Встреча с сыном директора все меняет. В сердце Ульяны поселяется любовь. Счастье так возможно, так близко… Но Игоря неожиданно забирают в армию, и очень скоро оттуда приходит похоронка.

От отчаянья девушка выходит замуж за друга Игоря – Кирилла. Но выясняется, что Игорь жив. Вернувшись, он видит, что его любовь осквернена. Он рвет все нити, связывающие его с Ульяной. Жизнь каждого из них теряет смысл…

Смогут ли герои простить друг друга и вернуть то бесценное, что даровала им судьба – настоящую любовь?

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Ольга Бурлакова
Ольга Бурлакова
Максим Кречетов
Максим Кречетов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отпечаток любви - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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