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Отпечаток любви 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отпечаток любви
Киноафиша Сериалы Отпечаток любви Сезоны Сезон 1

Отпечаток любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отпечаток любви»

Ульяна – простая девушка с сильным характером. Когда по халатности директора на заводе погибает ее мать, она берет в руки ружье, чтобы восстановить справедливость. Встреча с сыном директора все меняет. В сердце Ульяны поселяется любовь. Счастье так возможно, так близко… Но Игоря неожиданно забирают в армию, и очень скоро оттуда приходит похоронка.

От отчаянья девушка выходит замуж за друга Игоря – Кирилла. Но выясняется, что Игорь жив. Вернувшись, он видит, что его любовь осквернена. Он рвет все нити, связывающие его с Ульяной. Жизнь каждого из них теряет смысл…

Смогут ли герои простить друг друга и вернуть то бесценное, что даровала им судьба – настоящую любовь?

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Список серий 1-го сезона сериала «Отпечаток любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2013
График выхода всех сериалов
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