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Что было дальше? (2019), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Что было дальше?
Киноафиша Сериалы Что было дальше? Сезоны Сезон 5

Что было дальше? 18+
Название Сезон 5
Премьера сезона 1 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 18 часов 51 минута
О чем 5-й сезон телешоу «Что было дальше?»

В 5 сезоне шоу «Что было дальше?» в кресле гостя появился бывший участник проекта Сергей Детков. Выпуск вышел в эфир в весьма дружелюбной атмосфере. Также зрителям покаялся особенно интересным эпизод с молодым блогером, тиктокером и певцом Даней Милохиным. В студии участники не стеснялись в выражениях и вовсю глумились над темой детдомовского прошлого тиктокера. К этому моменту место Рустама занял новый резидент Эмир Кашоков. Скандально известный журналист Отар Кушанашвили пустился в воспоминания о своей лихой юности. Ведущие поддержали его ностальгический порыв и придумали свою версию завершения истории.

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Список серий телешоу Что было дальше? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Павел Воля х Сергей Детков
Сезон 5 Серия 1
1 апреля 2020
Даня Милохин х Иван Абрамов
Сезон 5 Серия 2
22 апреля 2021
Евгений Чебатков х Big Russian Boss
Сезон 5 Серия 3
20 мая 2021
Михаил Галустян х Григорий Лепс
Сезон 5 Серия 4
4 июня 2021
Иван Дорн х Заур Байцаев
Сезон 5 Серия 5
24 июня 2021
Гурам Амарян х Демис Карибидис
Сезон 5 Серия 6
16 июля 2021
Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили
Сезон 5 Серия 7
5 августа 2021
Моргенштерн x Егор Крид
Сезон 5 Серия 8
16 сентября 2021
Евгений Понасенков x Александр Емельяненко
Сезон 5 Серия 9
7 октября 2021
DAVA х Паша Техник
Сезон 5 Серия 10
28 октября 2021
Амиран Сардаров х Расул Чабдаров
Сезон 5 Серия 11
2 декабря 2021
Александр Ревва х Сергей Орлов
Сезон 5 Серия 12
17 декабря 2021
Рустам Рептилоид х Богдан Титомир х Азамат Мусагалиев х Денис Дорохов х Джиган
Сезон 5 Серия 13
31 января 2021
График выхода всех сериалов
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