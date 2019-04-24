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Что было дальше? (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Что было дальше?
Киноафиша Сериалы Что было дальше? Сезоны Сезон 1

Что было дальше? 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 10 часов 9 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Что было дальше?»

В 1 сезоне шоу «Что было дальше?» известные комики шутят над приглашенными знаменитостями, а также пытаются предсказать финал истории, которую рассказывают гости. Ведущими проекта являются комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Артур Чапарян и Сергей Детков. В дебютном выпуске появились юморист Гарик Харламов с Мигелем. Беседа с экс-резидентом Comedy Club оказалась прямо противоположной разговору с танцором. Последний выпуск состоялся при участии Егора Крида, Азамата Мусагалиева, Руслана Белого и Сергеича. Настоящая вакханалия началась, когда в качестве гостя в студию пришел Никита Джигурда.

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Список серий телешоу Что было дальше? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Гарик Харламов x Мигель
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2019
Баста x Прохор Шаляпин
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2019
Jah Khalib x Иосиф Пригожин
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2019
Николай Соболев x Тарзан
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2019
Тимур Батрутдинов x Тимур Каргинов
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2019
Kyivstoner x Михаил Шац
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2019
Крид х Азамат x Белый х Сергеич
Сезон 1 Серия 7
1 августа 2019
График выхода всех сериалов
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