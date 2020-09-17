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Что было дальше? (2019), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Что было дальше?
Киноафиша Сериалы Что было дальше? Сезоны Сезон 4

Что было дальше? 18+
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 10 часов 9 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Что было дальше?»

В 4 сезоне шоу «Что было дальше?» произошли очередные кадровые перестановки. На смену Сергею Деткову пришел Илья Макаров, которого публика знает как Макара. Проект посетили многие известные персоны, в числе которых блогер Настя Ивлеева, комик Денис Дорохов и актер Павел Деревянко. Зрителям запомнился выпуск с Эриком Давидычем. Алексей Щербаков отметил, что, несмотря на все издевки, исполнитель нашел в себе силы пожать «обидчикам» руки. А скандально известная балерина Анастасия Волочкова и вовсе продемонстрировала чудеса самоиронии. Во время выпуска она не только села на шпагат, но и вдоволь посмеялась над собой.

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Список серий телешоу Что было дальше? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
HammAli & Navai x Братья Пономаренко
Сезон 4 Серия 1
17 сентября 2020
Богдан Титомир x Василий Уткин
Сезон 4 Серия 2
8 октября 2020
Никита Джигурда x Павел Дедищев
Сезон 4 Серия 3
29 октября 2020
Слава Комиссаренко x Отар Кушанашвили
Сезон 4 Серия 4
19 ноября 2020
Павел Деревянко x Денис Дорохов
Сезон 4 Серия 5
10 декабря 2020
Дмитрий Губерниев х Настя Ивлеева х Олег Майами х Гарик Харламов х Джиган
Сезон 4 Серия 6
31 декабря 2020
Антон Лапенко х Александр Гудков
Сезон 4 Серия 7
14 января 2021
График выхода всех сериалов
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