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Что было дальше? (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Что было дальше?
Киноафиша Сериалы Что было дальше? Сезоны Сезон 3

Что было дальше? 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 11 часов 36 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Что было дальше?»

В 3 сезоне шоу «Что было дальше?» успели побывать артисты Джиган, Kyivstoner, Стас Костюшкин, юмористы Илья Соболев, Вадим Галыгин и Тимур Батрутдинов, писатель Сергей Минаев, комментатор Дмитрий Губерниев. При этом участники проекта уважительно отнеслись к первой даме, которая пришла на проект, Лолите Милявской. Причем экстравагантная певица сама неоднократно «нарывалась» во время своей истории. Чуть раньше Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид довели до истерики юмористку Ирину Чеснокову в «Баре в большом городе». Потом оказалось, что их последующие отношения оставались весьма напряженными.

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Список серий телешоу Что было дальше? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Юрий Дудь х Лолита
Сезон 3 Серия 1
2 апреля 2020
Незлобин х Вассерман
Сезон 3 Серия 2
23 апреля 2020
Витя АК х Митя Фомин
Сезон 3 Серия 3
14 мая 2020
Настя Ивлеева x Тимати
Сезон 3 Серия 4
18 июня 2020
Джиган x Ваня Усович
Сезон 3 Серия 5
9 июля 2020
Антон Шастун x NILETTO
Сезон 3 Серия 6
30 июля 2020
Доминик Джокер x Виталий Милонов
Сезон 3 Серия 7
20 августа 2020
Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский
Сезон 3 Серия 8
3 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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