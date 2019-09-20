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Что было дальше? (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Что было дальше?
Киноафиша Сериалы Что было дальше? Сезоны Сезон 2

Что было дальше? 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 3 минуты
О чем 2-й сезон телешоу «Что было дальше?»

Во 2 сезоне шоу «Что было дальше?» в студию к Сабурову, Щербакову и другим ведущим приходят различные гости и делятся своими историями из жизни, останавливая рассказ на самом интригующем месте. Задача комиков – придумать, чем история завершилась. В финале гость вручает специальный приз (как правило, это что-то незначительное: ананас, бутылка вина и тому подобное) тому, чья версия концовки ему пришлась по душе. Когда в гости к юмористам пришел ветеран Comedy Club Гарик Мартиросян, ведущие как будто притихли, за что впоследствии огребли от фанатов шоу. Нурлан Сабуров, не скатываясь в оправдания, рассказал, почему так случилось.

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Список серий телешоу Что было дальше? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Гарик Мартиросян х Олег Майами
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2019
Стас Костюшкин x Семён Слепаков
Сезон 2 Серия 2
3 октября 2019
Илья Соболев х Давидыч
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2019
Александр Шпак х Сергей Минаев
Сезон 2 Серия 4
31 октября 2019
Анатолий Цой х КраСава
Сезон 2 Серия 5
14 ноября 2019
Вадим Галыгин х Джиган
Сезон 2 Серия 6
28 ноября 2019
Моргенштерн х Артемий Лебедев
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 2019
Шура х Азамат х Дмитрий Губерниев
Сезон 2 Серия 8
26 декабря 2019
Мигель х Сарик Андреасян х Артур Чапарян
Сезон 2 Серия 9
14 января 2020
График выхода всех сериалов
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