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Слепая любовь (2020), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Слепая любовь
Киноафиша Сериалы Слепая любовь Сезоны Сезон 5

Love Is Blind 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 22 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Слепая любовь»

В 5 сезоне сериала «Слепая любовь» шоу перемещается в один из райских солнечных уголков мира, буквально пропитанный романтикой. Именно здесь новая партия одиночек встретится со своей судьбой. Правда, не лицом к лицу, а для начала лишь голос к голосу. Участники займут места в затемненных капсулах и отправятся на слепые свидания с противоположным полом. Когда пара понимает, что они созданы друг для друга и что другие претенденты им не нужны, они наконец получают возможность посмотреть друг другу в глаза. Но для этого необходимо выполнить одно условие – заключить помолвку. А уж потом жених и невеста оценят внешность друг друга.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Слепая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Так ты недавно изменяла? So, You’re a Recent Cheater?
Сезон 5 Серия 1
22 сентября 2023
Можно начистоту? Can I Talk To You For Real?
Сезон 5 Серия 2
22 сентября 2023
Ослепление Blindsided
Сезон 5 Серия 3
22 сентября 2023
Она ушла?.. She’s Gone…?
Сезон 5 Серия 4
22 сентября 2023
Не отказывайся от меня Don’t Give Up on Me
Сезон 5 Серия 5
29 сентября 2023
Домой Going Home
Сезон 5 Серия 6
29 сентября 2023
Первоклассная любовь First Class Love
Сезон 5 Серия 7
29 сентября 2023
Любовь — это поле битвы Love is a Battlefield
Сезон 5 Серия 8
6 октября 2023
Трудности в любви Love on the Rocks
Сезон 5 Серия 9
6 октября 2023
Огромная любовь Big, Big Love
Сезон 5 Серия 10
13 октября 2023
Воссоединение The Reunion
Сезон 5 Серия 11
15 октября 2023
График выхода всех сериалов
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