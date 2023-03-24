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Слепая любовь (2020), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Слепая любовь
Киноафиша Сериалы Слепая любовь Сезоны Сезон 4

Love Is Blind 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Слепая любовь»

В 4 сезоне сериала «Слепая любовь» на очередном этапе одного из самых романтичных шоу мира встречаются новые одинокие искатели, надеющиеся встретить свою любовь. На сей раз события развиваются очень стремительно. Интересно, кто-то пытается смухлевать или всего трех сказанных друг другу в темноте слов действительно достаточно, чтобы сделать предложение руки и сердца? Так или иначе, первой паре участников удается увидеть друг друга уже в первом выпуске сезона. Но вот смогут ли они сохранить свое чувство после личной встречи и победить в борьбе за счастье своих более медлительных и обстоятельных конкурентов?

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Слепая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Добро пожаловать в комнаты знакомств! Welcome to the Pods!
Сезон 4 Серия 1
24 марта 2023
Поздравления с Днем рождения Birthday Wishes
Сезон 4 Серия 2
24 марта 2023
Любовь правда слепа? Is Love Really Blind?
Сезон 4 Серия 3
24 марта 2023
Игра с огнем Playing With Fire
Сезон 4 Серия 4
24 марта 2023
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 4 Серия 5
24 марта 2023
Я ошибся I Made A Mistake
Сезон 4 Серия 6
31 марта 2023
Во второй раз повезет? Second Time's the Charm?
Сезон 4 Серия 7
31 марта 2023
Выбери меня Pick Me
Сезон 4 Серия 8
31 марта 2023
У Ромео и Джульетты ничего не вышло Romeo and Juliet Didn't Work Out
Сезон 4 Серия 9
7 апреля 2023
Спасибо, следующий Thank You, Next
Сезон 4 Серия 10
7 апреля 2023
Ты переоцениваешь себя You Are Overpriced
Сезон 4 Серия 11
7 апреля 2023
Вечное блаженство близ Блисс? Eternal Bliss?
Сезон 4 Серия 12
14 апреля 2023
Воссоединение The Reunion
Сезон 4 Серия 13
16 апреля 2023
После свадьбы: годовщина After the Altar: The One Year Anniversary
Сезон 4 Серия 14
1 сентября 2023
После свадьбы: жить дальше и жить вместе After the Altar: Moving On and Moving In
Сезон 4 Серия 15
1 сентября 2023
После свадьбы: сведение счетов After the Altar: Settling Scores
Сезон 4 Серия 16
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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