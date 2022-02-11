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Слепая любовь (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Слепая любовь
Киноафиша Сериалы Слепая любовь Сезоны Сезон 2

Love Is Blind 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Слепая любовь»

Во 2 сезоне сериала «Слепая любовь» новая партия одиночек расходится по своим капсулам, скрывающим внешность, и начинается традиционная серия слепых свиданий. На сей раз страсти кипят ни на шутку. Не проходит и нескольких дней, как на шоу образуется любовный треугольник. Шейн готов сделать предложение руки и сердца – но кому из девушек? Ответ на этот вопрос разобьет не одно сердце. Мэллори принимает душераздирающее решение, и сразу несколько помолвленных пар покидают свои капсулы, чтобы наконец встретиться со своими избранниками и избранницами лицом к лицу. Всех ли порадует это свидание?

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Слепая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пора познакомиться! The Pods Are Open!
Сезон 2 Серия 1
11 февраля 2022
Любовные треугольники Love Triangles
Сезон 2 Серия 2
11 февраля 2022
Любовь в раю Love in Paradise
Сезон 2 Серия 3
11 февраля 2022
Знакомство с другими парами Meet the Other Couples
Сезон 2 Серия 4
11 февраля 2022
Покидая райский уголок Leaving Paradise
Сезон 2 Серия 5
11 февраля 2022
Возвращение в реальность Back to Reality
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2022
Дело семейное A Family Affair
Сезон 2 Серия 7
18 февраля 2022
Последние приготовления Final Adjustments
Сезон 2 Серия 8
18 февраля 2022
Мальчишники и девичники Bachelor & Bachelorette Parties
Сезон 2 Серия 9
18 февраля 2022
Свадьбы The Weddings
Сезон 2 Серия 10
25 февраля 2022
Воссоединение The Reunion
Сезон 2 Серия 11
4 марта 2022
После свадьбы: приключения сближают After the Altar: Friends Who Adventure Together, Stay Together
Сезон 2 Серия 12
16 сентября 2022
После свадьбы: на своей вечеринке я могу посплетничать After the Altar: It's My Party and I'll Gossip if I Want to
Сезон 2 Серия 13
16 сентября 2022
После свадьбы: будущее выглядит радужным After the Altar: The Future Looks Bright
Сезон 2 Серия 14
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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