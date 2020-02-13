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Слепая любовь (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Слепая любовь
Киноафиша Сериалы Слепая любовь Сезоны Сезон 1

Love Is Blind 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Слепая любовь»

В 1 сезоне сериала «Слепая любовь» несколько незнакомых друг с другом молодых людей и девушек отправляются в особняк, где им предстоит найти свою вторую половинку. Каждый день пары ходят на слепые свидания. Они не могут видеть лиц и фигур друг друга, а возникающая между ними симпатия основывается исключительно на взаимопонимании, приятном общении и духовной близости. Когда двое участников понимают, что они не хотят больше посещать встречи с другими претендентами и готовы провести друг с другом жизнь, происходит самая настоящая помолвка. И только после нее влюбленным разрешается увидеть друг друга…

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Слепая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Любовь слепа? Is Love Blind?
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2020
Ты выйдешь за меня? Will You Marry Me?
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2020
Первая ночь вместе First Night Together
Сезон 1 Серия 3
13 февраля 2020
Отступничество пар Couples Retreat
Сезон 1 Серия 4
13 февраля 2020
Последняя ночь в раю Last Night in Paradise
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2020
Начало совместной жизни Moving in Together
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2020
Знакомство с родителями Meet the Parents
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2020
Время раскрывать карты Countdown to I Do's
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2020
Мальчишники и девичники Bachelor & Bachelorette Parties
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2020
Свадьбы The Weddings
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2020
Воссоединение The Reunion
Сезон 1 Серия 11
5 марта 2020
После свадьбы: два года спустя After the Altar: Two Years Later
Сезон 1 Серия 12
28 июля 2021
После свадьбы: женатые, одинокие и «всё сложно» After the Altar: Married, Single, and It's Complicated
Сезон 1 Серия 13
28 июля 2021
После свадьбы: радость и раздор After the Altar: Celebrations and Confrontations
Сезон 1 Серия 14
28 июля 2021
График выхода всех сериалов
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