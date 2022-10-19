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Слепая любовь (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Слепая любовь
Киноафиша Сериалы Слепая любовь Сезоны Сезон 3

Love Is Blind 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Слепая любовь»

В 3 сезоне сериала «Слепая любовь» стартует новый этап романтического шоу, напоминая всему миру, что Купидон слеп. В закрытых капсулах оказываются еще несколько счастливчиков – одиноких людей, получивших шанс построить искренние и счастливые отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Всем парням предстоит посетить слепые свидания поочередно со всеми девушками. Но сложность заключается в том, что визави не могут видеть друг друга, а могут лишь разговаривать и искать точки соприкосновения. Посмотреть на избранника или избранницу разрешается только в одном случае – если ты сделаешь предложение руки и сердца.

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Список серий телешоу Слепая любовь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Добро пожаловать на шоу «Слепая любовь»! Welcome to Love Is Blind!
Сезон 3 Серия 1
19 октября 2022
Любовные треугольники и любовные победы Love Triangles and Love Triumphs
Сезон 3 Серия 2
19 октября 2022
Первая ночь вместе The First Night Together
Сезон 3 Серия 3
19 октября 2022
Встречайте, ваши бывшие Meet Your Exes
Сезон 3 Серия 4
19 октября 2022
Проблемы в раю Trouble in Paradise
Сезон 3 Серия 5
26 октября 2022
Назад в реальную жизнь Return to Reality
Сезон 3 Серия 6
26 октября 2022
Знакомство с семьей Impress the Parents
Сезон 3 Серия 7
26 октября 2022
Идеальный крой The Perfect Fit
Сезон 3 Серия 8
2 ноября 2022
Последнее свидание The Last Supper
Сезон 3 Серия 9
2 ноября 2022
Приближаясь к алтарю Approaching the Altar
Сезон 3 Серия 10
2 ноября 2022
День свадьбы Weddings
Сезон 3 Серия 11
9 ноября 2022
Воссоединение Reunion
Сезон 3 Серия 12
9 ноября 2022
После свадьбы: родственные души и новые начала After the Altar: Soulmates and Blank Slates
Сезон 3 Серия 13
10 февраля 2023
После свадьбы: вечеринка только начинается After the Altar: The Party is Just Getting Started
Сезон 3 Серия 14
10 февраля 2023
После свадьбы: второй шанс в отношениях? After the Altar: A Second Shot at Love?
Сезон 3 Серия 15
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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