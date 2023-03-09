Меню
Киноафиша
Сериалы
Школьные духи
Сезоны
Сезон 3
School Spirits
Премьера сезона
28 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
График выхода новых серий Школьные духи 3 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
TBA
Сезон 3
Серия 1
28 января 2026
TBA
Сезон 3
Серия 2
28 января 2026
TBA
Сезон 3
Серия 3
28 января 2026
TBA
Сезон 3
Серия 4
4 февраля 2026
TBA
Сезон 3
Серия 5
11 февраля 2026
TBA
Сезон 3
Серия 6
18 февраля 2026
TBA
Сезон 3
Серия 7
25 февраля 2026
TBA
Сезон 3
Серия 8
4 марта 2026
