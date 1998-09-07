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Граф Монте-Кристо 1998, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Граф Монте-Кристо
Киноафиша Сериалы Граф Монте-Кристо Сезоны Сезон 1

Le comte de Monte Cristo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Граф Монте-Кристо»

В 1 сезоне сериала «Граф Монте-Кристо» события разворачиваются во Франции в 1815 году. В родной город после дальнего плавания возвращается молодой отважный моряк Эдмон Дантес. Его встречает любимая и любящая невеста Мерседес, и они решают немедленно пожениться. Но это не устраивает сразу нескольких коварных заговорщиков. Друг Эдмона Мондего давно мечтает о прелестях прекрасной Мерседес и страдает от ревности. Его коллега Данглар хочет стать капитаном вместо него. А королевский прокурор Вильфор соглашается им содействовать. В день свадьбы Эдмон становится узником замка Иф. Но через годы ему удается сбежать из тюрьмы…

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Граф Монте-Кристо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 1998
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 1998
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 1998
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 1998
График выхода всех сериалов
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